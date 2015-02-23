Австралійський прем'єр зізнався, що вів переговори про відправку військ на Донбас

Прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот в парламенті країни заявив, що після катастрофи рейсу MH17 на Донбасі вів переговори з Нідерландами про спільне розгортання військ на сході України. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Australian.

У серпні 2014 року The Australian писав, що Еббот був "готовий відправити в Україну 1000 австралійських військовослужбовців" в рамках спільної операції з Нідерландами, щоб забезпечити безпеку на місці краху лайнера MH17.

За даними видання, були підготовлені "детальні плани" розгортання військ, однак згодом Еббот відмовився від цієї ідеї.

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"Ми говорили з голландцями про спільну операцію", - сказав Ебботт, відповідаючи на питання представника опозиції в парламенті. При цьому він зазначив, що не піднімав питання про чисельність контингенту. "Це питання виникло в результаті важливої і вкрай необхідної дискусії між нашими і голландськими військовими про захист наших життєво важливих інтересів", - додав прем'єр.

Нагадаємо, Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", що здійснював рейс за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, було збито 17 липня на території України в районі населеного пункту Грабово в Донецькій області. За попередніми даними, лайнер був збитий терористами "ДНР" із зенітно-ракетної установки "Бук-5М". В результаті падіння загинули 298 осіб, у тому числі 85 дітей. Більшість пасажирів були голландцями, в числі загиблих були також громадяни Австралії.