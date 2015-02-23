Путіну не подобається, що світова спільнота знає про пряме вторгнення РФ в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів.

«Світ складний і різноманітний, і хтось бачить, а хтось не хоче (бачити) і замовчує. Монополія на світові засоби масової інформації дає можливість нашим опонентам поводити себе так, як вони поводять», - сказав Путін, відповідаючи на питання, чому «світ не бачить» правду» і говорить про пряме вторгнення Росії.

Він припустив, що дещо неакуратне його зауваження під час візиту до Угорщини мало якусь дію, коли він сказав, що прикро програвати вчорашнім шахтарям і трактористам.

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«Неприємно програвати і Росії, але якось менш принизливо», - вважає Путін.

«Разом з тим ми ж знаємо висловлювання вищих посадових осіб України, в тому числі вищих посадових осіб української армії про те, що, як висловився начальник Генерального штабу, коли сказав: «Ми не воюємо проти російської армії». Що ще потрібно? Але взагалі це все надзвичайно погано: і спроби виправдати поразку, і спроби звалити це на Росію. Але найгірше - це роздмухування конфлікту між Україною та Росією або спроби роздмухувати цей конфлікт», - заявив він.