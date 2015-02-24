У Литві вирішили повернути обов'язкову військову службу

Президент Литви Даля Грібаускайте сказала, що повернути обов'язкову військову службу хочуть через зміну геополітичної ситуації.

Військовий обов'язок стосувався молодих чоловіків у віці від 19 до 26 років. Припускають, що щорічно будуть призивати по 3000-3500 чоловіків. Як і раніше, від обов'язкової військової служби будуть звільнені студенти, одинокі батьки, які виховують малолітніх дітей, особи, непридатні для служби за станом здоров'я, пише Delfi.

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Після того як Литва перейшла до професійної армії, на службу стало приходити не стільки людей, скільки сподівалися. Комплектація частин - далека від ідеалу, тому повернення призову оцінюється як ефективний спосіб поліпшення підготовки Литви до відбиття можливої агресії.

Крім того, згідно з підрахунками, підготовка призовників, навчання і утримання обійдеться державі майже в два рази дешевше, ніж аналогічна підготовка професійних військових.

До речі, обов'язкову військову службу пропонують відновити на дещо інших принципах, ніж були раніше. Коли призовники ще були частиною Литовської армії, вони служили 12 місяців. Зараз пропонують скоротити строк служби до 9 місяців.

Якщо парламент схвалить запропоновані поправки, то перший призов відбудеться у вересні цього року.