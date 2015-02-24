ЗМІ: Польща вимагає від РФ видати уламки літака Качинського
Польща направила до російського МЗС ноту з вимогою видати уламки літака Ту-154М, який розбився під Смоленськом у квітні 2010 року.
Про це повідомляє агенція РАР з посиланням на дипломатичні джерела, пише Європейська правда.
Як зазначається, російська сторона взяла час до кінця березня, щоб відповісти на ноту.
Згідно з повідомленням, у березні до Росії прибуде делегація поляків, які займуться деталями пам’ятника на місці катастрофи.
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10 квітня цього року мине 5 років з часу авіакатастрофи, в якій загинуло 96 осіб, включаючи президента Леха Качинського.
Крім того, за інформацією джерел, наприкінці цього чи на початку наступного року до Росії прибуде делегація польських експертів для роз’яснення питань, пов’язаних з майном дипломатичних установ Польщі і Росії.