ЗМІ: Польща вимагає від РФ видати уламки літака Качинського

Про це повідомляє агенція РАР з посиланням на дипломатичні джерела, пише Європейська правда.

Як зазначається, російська сторона взяла час до кінця березня, щоб відповісти на ноту.

Згідно з повідомленням, у березні до Росії прибуде делегація поляків, які займуться деталями пам’ятника на місці катастрофи.

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10 квітня цього року мине 5 років з часу авіакатастрофи, в якій загинуло 96 осіб, включаючи президента Леха Качинського.

Крім того, за інформацією джерел, наприкінці цього чи на початку наступного року до Росії прибуде делегація польських експертів для роз’яснення питань, пов’язаних з майном дипломатичних установ Польщі і Росії.