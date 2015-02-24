Хармс: Ідея поліцейської місії ЄС - неправильний інструмент, Україна потребує "блакитних касок"

Лідер групи «зелених» в Європейському парламенті Ребека Хармс переконана, що лише миротворча місія ООН може гарантувати режим припинення вогню на сході України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Брюсселі в інтерв'ю журналістам.

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"Ідея поліцейської місії Європейського Союзу - це не правильний інструмент, тому що він не є достатньо сильним. Вам потрібні «блакитні каски». Я не можу повірити, що без місії захисту режим припинення вогню буде працювати", - заявила євродепутат.

Хармс вважає, що існуюча на сьогодні моніторингова місія ОБСЄ також не є тією інституцією, яка може гарантувати, що лінія розмежування поважатиметься.

"Якщо ви хочете миру, ОБСЄ не є силою, яка це гарантує, а «блакитні каски»», - наголосила політик, додавши, що до моніторингової місії на сході України також мало довіри.

Говорячи про можливість постачання зброї українській армії, Хармс наголосила, що пріоритетом залишається "повага лінії розмежування". "Це повинно бути метою. Захід повинен сконцентрувалися на ідеї, щоб ця лінія поважалася. Я не довіряю ідеї постачання зброї", - підкреслила депутат Європарламенту від Німеччини.

Хармс також вважає, що нові Мінські угоди є "підготовкою до заморожування конфлікту, а не вирішенням".

Крім того, політик різко розкритикувала дискусію в ЄС щодо пом'якшення санкцій проти Росії. "Я переконана, що ЄС зробив велику помилку, коли почав говорити про пом'якшення санкцій, це призводить до погіршення ситуації. Те, що сказала Могеріні (високий представник ЄС) було жахливо і в поганий момент", - заявила Хармс.

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Політик також розповіла, що під час свого перебування на сході України вона почула від громадян, як вони "спостерігають коментарі європейських лідерів щодо здебільшого виконання припинення вогню, але, у той же час, бачать Дебальцеве".

На її переконання, європейці "повинні бути серйозними, щоб припинення вогню працювало".

Крім того, Хармс вважає, що "без підтримки ЄС війна вб'є реформи" в Україні, в чому і полягає "ідея Путіна". "Ми повинні зробити все, щоб ці реформи не провалилися", - наголосила євродепутат.