У Мексиці поліція розігнала акцію протесту вчителів сльозогінним газом

Як повідомила місцева влада, інцидент стався у вівторок під час акції протесту вчителів, які вимагали виплати їм затриманої заробітної плати. Серед постраждалих 10 поліцейських і п'ятеро викладачів. Про це повідомляє ТАСС.

Сутичка сталася після того, як понад 3 тис. маніфестантів протягом кількох годин заблокували одну з важливих автомагістралей Акапулько, намагаючись прорватися до міжнародного аеропорту. Поліція перегородила їм дорогу, а представники міської адміністрації спробували умовити демонстрантів розійтися. Переговори не дали результату, після чого учасники акції направили автобус у бік поліцейського кордону.

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Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону маніфестантів, а ті, у свою чергу, використовували палиці, металеві труби і камені. Внаслідок зіткнення пошкоджено багато автомобілів, нанесений матеріальний збиток розташованим поблизу комерційним закладам.

У маніфестації брали участь члени профспілки працівників сфери освіти штату Герреро. Раніше активісти цієї організації неодноразово влаштовували акції на знак протесту проти прийнятої в Мексиці 2013 року реформи у сфері освіти, яка скасувала деякі привілеї вчителям. Подібні акції в минулому не раз закінчувалися сутичками з поліцією.