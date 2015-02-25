У Мексиці поліція розігнала акцію протесту вчителів сльозогінним газом
П'ятнадцять людей отримали поранення в результаті сутички між правоохоронцями та викладачами у місті Акапулько в Мексиці.
Як повідомила місцева влада, інцидент стався у вівторок під час акції протесту вчителів, які вимагали виплати їм затриманої заробітної плати. Серед постраждалих 10 поліцейських і п'ятеро викладачів. Про це повідомляє ТАСС.
Сутичка сталася після того, як понад 3 тис. маніфестантів протягом кількох годин заблокували одну з важливих автомагістралей Акапулько, намагаючись прорватися до міжнародного аеропорту. Поліція перегородила їм дорогу, а представники міської адміністрації спробували умовити демонстрантів розійтися. Переговори не дали результату, після чого учасники акції направили автобус у бік поліцейського кордону.
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Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону маніфестантів, а ті, у свою чергу, використовували палиці, металеві труби і камені. Внаслідок зіткнення пошкоджено багато автомобілів, нанесений матеріальний збиток розташованим поблизу комерційним закладам.
У маніфестації брали участь члени профспілки працівників сфери освіти штату Герреро. Раніше активісти цієї організації неодноразово влаштовували акції на знак протесту проти прийнятої в Мексиці 2013 року реформи у сфері освіти, яка скасувала деякі привілеї вчителям. Подібні акції в минулому не раз закінчувалися сутичками з поліцією.