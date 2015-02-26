У Празі активісти роздяглися і прикували себе на знак протесту проти агресії Росії в Україні

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Семеро чеських активістів біля посольства Росії у Чехії роздяглися і прикували себе наручниками до паркану, причепили до нього великий український прапор та три антипутінських плакати.

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На своїх тілах активісти написали лозунги "За вашу і нашу свободу", "Свободу Надії Савченко", "Путін – кіллер" та інші.