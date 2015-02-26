РФ і Кіпр домовилися про військову співпрацю

У середу, 25 лютого, меморандум про співробітництво у військово-морській галузі був підписаний в Ново-Огарьово главами зовнішньополітичних відомств Росії та Кіпру у присутності президентів Володимира Путіна і Нікоса Анастасіадіса. Йдеться про кораблі, які беруть участь у міжнародних місіях по боротьбі з тероризмом і піратством, повідомляє Deutsche Welle.

"Це, перш за все, наші кораблі, які беруть участь у міжнародних зусиллях по боротьбі з тероризмом, боротьби з міжнародним піратством і так далі. Я не думаю, що це може когось турбувати", - сказав Путін. На його думку, співпраця між двома країнами нікому не заважає.

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Міністри також підписали трирічну програму дій між країнами в галузі науки, освіти і культури, та угоди про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотиків і в області протидії тероризму.

На спільній прес-конференції по закінченні переговорів президент Росії заявив, що Москва продовжить надавати підтримку Кіпру в ліквідації наслідків боргової кризи. При цьому, Путін нагадав, що Росія вже надала Кіпру великий стабілізаційний кредит у розмірі 2,5 млрд євро, а також реструктурувала позику на більш вигідних умовах.