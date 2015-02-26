У Литві пройшли навчання НАТО

Як повідомляє «5 канал», на схід Європи їх перекинули з німецької бази для підготовки на випадок можливої агресії з боку Росії. Відбувається це в межах плану "Готовність", ухваленого Альянсом торік, після вторгнення Росії на схід України. План передбачає, крім спільних навчань, покращення військової інфраструктури та регулярні повітряні патрулі.

"Американські сили прибули на навчання як реакція НАТО на кризу в Україні", - заявив капітан другого кавалерійського полку армії США Рассел Мур.

Читайте такожРосія розгорнула масштабні військові навчання біля кордонів Естонії та Латвії"Усі ці навчання і тренування проводяться з огляду на ситуацію біля нашого кордону, на ситуацію в Україні", - підкреслив командувач батальйону Великого герцога Альгідраса Міндауґас Петкевічус.