У Південній Кореї за подружню зраду відтепер не каратимуть тюрмою

«Кримінальне покарання за адюльтер порушує право людини на невтручання в його особисте життя, а також обмежує його свободу у виборі сексуального партнера», - наводить агентство слова одного із суддів, повідомляє Lenta.ru.

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Раніше, згідно закону, який діяв з 1953 року, за адюльтер можна було отримати до двох років в'язниці. З 1985 року, як повідомляє The Guardian, за зраду було засуджено понад 35 тисяч осіб.

У Південній Кореї з 1990 року неодноразово розглядали можливість скасування цього закону. Так, у 2008 році п'ять з дев'яти суддів Конституційного суду країни проголосували за визнання його неконституційним. Однак, незважаючи на це, закон, за нормами якого подружня зрада прирівнювалася до злочину, все одно залишався в силі.