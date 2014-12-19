У Південній Кореї заборонили партію, яка підтримує КНДР

Конституційний суд країни ухвалив, що партія, яку звинувачують у підтримці Північної Кореї, має бути розпущена, повідомляє BBC.

Уряд звернувся до конституційного суду з проханням заборонити ліву Об'єднану прогресивну партію (ОПП). П'ятеро членів партії є депутатами парламенту Південної Кореї.

Деякі оглядачі висловлюють занепокоєння рішенням конституційного суду, оскільки воно може відбитися на свободі слова в Південній Кореї.

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Під час розгляду справи перед будівлею суду зібралися кілька сотень демонстрантів, яких охороняли близько тисячі поліцейських. Як прихильники, так і противники ОПП розмахували плакатами і вигукували гасла.

Конституційний суд Південної Кореї заборонив політичну партію вперше з часу свого створення у 1988 році. Вісім із дев'яти суддів підтримали прохання уряду заборонити ОПП, вигнати її депутатів з парламенту, і заборонити створення схожої партії.

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Виступаючи перед судом, міністр юстиції заявив, що ОПП намагалася створити "прокомуністичний уряд і об'єднати обидві Кореї для втілення в життя північнокорейського соціалізму". Сама ОПП стверджує, що хотіла лише встановлення більш тісних відносин з Північною Кореєю.

Уряд звернувся до суду з проханням заборонити ОПП після того, як в 2013 році були заарештовані кілька членів цієї партії. Семеро з них були потім визнані винними в намірі повалити уряд Південної Кореї в разі початку війни з Північною Кореєю. Лідер ОПП заявив журналістам, що рішення конституційного суду означає "початок темного періоду, і що воно перетворило Південну Корею на "диктатуру".