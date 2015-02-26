В Афганістані через сходження лавин загинули понад 200 людей

Про це повідомила влада країни, передає Бі-бі-сі.

Тільки в провінції Панджшер на північному сході загинули щонайменше 187 осіб.

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Багато доріг до сих пір занесені снігом, тому рятувальникам важко дістатися до постраждалих сіл.

Місцеві жителі намагаються самі відшукати тих, що вижив.

У провінції Нурістан загинули 14 членів однієї сім'ї, включаючи жінок і дітей.