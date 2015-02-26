В Афганістані через сходження лавин загинули понад 200 людей
15:15, 26 лютого 2015Світ
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Понад 200 людей загинули в результаті серії сходження лавин в Афганістані.
В Афганістані жертвами лавини стали понад 200 осіб / alp.org.ua
Про це повідомила влада країни, передає Бі-бі-сі.
Тільки в провінції Панджшер на північному сході загинули щонайменше 187 осіб.
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Багато доріг до сих пір занесені снігом, тому рятувальникам важко дістатися до постраждалих сіл.
Місцеві жителі намагаються самі відшукати тих, що вижив.
У провінції Нурістан загинули 14 членів однієї сім'ї, включаючи жінок і дітей.
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