Брідлава непокоїть мілітаризація Криму

Про це повідомляє портал Військово-морського інституту США (USNI).

«Ми спостерігаємо в Криму суттєві зміни в частині розгорнутих там озброєнь. Зенітні системи контролюють приблизно половину Чорного моря, а ракети класу "поверхня-поверхня" покривають його повністю. Ці системи озброєння перетворили Крим на потужний плацдарм, що забезпечує проекцію сили в регіоні», - підкреслив Бридлав на брифінгу для журналістів, повідомляє Lenta.ru.

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Американські експерти відзначають, що подібне розміщення озброєнь безпосередньо загрожує присутності кораблів НАТО в Чорному морі і здатне змінити баланс сил в регіоні.

Відповідаючи на питання про польоти російських літаків над американськими кораблями, що заходять у Чорне море, Брідлав зауважив, що російські військові ведуть себе в регіоні в цілому не агресивно.

«Ми бачили різну поведінку [російських військових], але здебільшого її можна назвати професійною», - сказав Брідлав, зауваживши, однак, що чим ближче кораблі НАТО підходили до кримського узбережжя, тим більше вони отримували активної протидії.