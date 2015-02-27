Президент Червоного Хреста звинуватив московський офіс у недотриманні принципів організації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання щодо оцінки діяльності московського відділення Російського товариства Червоного Хреста на Донбасі і нібито збирання ним якихось доказів проти України.

«Я повторюю те, що я зазначав у Москві: Я не вважаю ці заяви, цю діяльність, яка здійснюється московським Червоним Хрестом, у відповідності… Тобто, вона не є у відповідності із принципами нейтралітету, незалежності і незаангажованості. Із принципами, на яких базується діяльність Міжнародного Червоного Хреста”, - сказав Маурер.

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Він додав, що звернувся до президента російського Червоного Хреста з проханням забезпечити дотримання цих принципів і звернути увагу на діяльність представництва московського Червоного Хреста.

“Це не є відповідальністю і функцією Міжнародного комітету Червоного Хреста - забезпечити дотримання цих принципів. Але я звернув на це увагу”, - додав президент МКЧХ.

Раніше НІАН повідомляв, що Червоний Хрест не може оцінити наслідки російських "гумконвоїв" в Україну.