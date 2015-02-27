Президент Червоного Хреста звинуватив московський офіс у недотриманні принципів організації
Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер наголошує, що діяльність московського відділення Червоного Хреста не відповідає основоположним принципам організації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання щодо оцінки діяльності московського відділення Російського товариства Червоного Хреста на Донбасі і нібито збирання ним якихось доказів проти України.
«Я повторюю те, що я зазначав у Москві: Я не вважаю ці заяви, цю діяльність, яка здійснюється московським Червоним Хрестом, у відповідності… Тобто, вона не є у відповідності із принципами нейтралітету, незалежності і незаангажованості. Із принципами, на яких базується діяльність Міжнародного Червоного Хреста”, - сказав Маурер.
Читайте такожУ ЄС 23 лютого обговорять надання гуманітарної допомоги Україні
Він додав, що звернувся до президента російського Червоного Хреста з проханням забезпечити дотримання цих принципів і звернути увагу на діяльність представництва московського Червоного Хреста.
“Це не є відповідальністю і функцією Міжнародного комітету Червоного Хреста - забезпечити дотримання цих принципів. Але я звернув на це увагу”, - додав президент МКЧХ.
Раніше НІАН повідомляв, що Червоний Хрест не може оцінити наслідки російських "гумконвоїв" в Україну.