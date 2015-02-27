Червоний Хрест не може оцінити наслідки російських "гумконвоїв" в Україну
Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер зазначає, що організація не може дати комплексну оцінку наслідків російських так званих «гуманітарних конвоїв».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Мауер сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо російських «гумконвоїв», які приїжджають на окуповані території Донбасу, і чи обговорювалося це питання під час візиту президента МКЧХ до Москви.
Мауер зазначив, що це питання під час зустрічей з російським керівництвом порушувалося.
“Я дав більш ніж чітко зрозуміти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста дотримуватиметься принципів нейтральності, неупередженості і повної прозорості - все, що стосується діяльності і надання гуманітарної допомоги Міжнародним комітетом Червоного Хреста”, - сказав він і додав, що МКЧХ не може бути частиною якихось схем чи механізмів, які не відповідають принципам міжнародного гуманітарного права.
Читайте такожЗначна частина 16-го "гумконвою" РФ перевозила вантаж негуманітарного характеру - прикордонникиГоворячи про наслідки російських «гумконвоїв», Маурер зазначив, що “не має чіткої відповідної оцінки, відповідно до інформації колег, які знаходяться на Донбасі”.
«Вони дійсно відвідували декілька сіл і дійсно бачили, що деяким людям була надана гуманітарна допомога. Але, як я вже зазначав, якоїсь комплексної оцінки результатам цього гуманітарного конвою у нас немає”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє до зони бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.
В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.
Сьогодні, 27 лютого, 16-й так званий «гуманітарний конвой» перетнув кордон України і попрямував до Донецька і Луганська.