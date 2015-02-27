Червоний Хрест не може оцінити наслідки російських "гумконвоїв" в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мауер сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо російських «гумконвоїв», які приїжджають на окуповані території Донбасу, і чи обговорювалося це питання під час візиту президента МКЧХ до Москви.

Мауер зазначив, що це питання під час зустрічей з російським керівництвом порушувалося.

“Я дав більш ніж чітко зрозуміти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста дотримуватиметься принципів нейтральності, неупередженості і повної прозорості - все, що стосується діяльності і надання гуманітарної допомоги Міжнародним комітетом Червоного Хреста”, - сказав він і додав, що МКЧХ не може бути частиною якихось схем чи механізмів, які не відповідають принципам міжнародного гуманітарного права.

Читайте такожЗначна частина 16-го "гумконвою" РФ перевозила вантаж негуманітарного характеру - прикордонникиГоворячи про наслідки російських «гумконвоїв», Маурер зазначив, що “не має чіткої відповідної оцінки, відповідно до інформації колег, які знаходяться на Донбасі”.

«Вони дійсно відвідували декілька сіл і дійсно бачили, що деяким людям була надана гуманітарна допомога. Але, як я вже зазначав, якоїсь комплексної оцінки результатам цього гуманітарного конвою у нас немає”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє до зони бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Сьогодні, 27 лютого, 16-й так званий «гуманітарний конвой» перетнув кордон України і попрямував до Донецька і Луганська.