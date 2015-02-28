10 цитат Бориса Нємцова про Україну

Forbes згадав 10 найяскравіших цитат Бориса Нємцова, які стосуються України.

Про якість українських політиків

В Україні немає свого Гайдара.

І це трагедія. Ніхто не хоче брати на себе важку відповідальність за долю країни. Ніхто не хоче бути камікадзе. І Порошенко, і Яценюк думають про свої рейтинги, а не про те, як витягнути країну з економічної кризи.

Вони обидва повинні визначитися: що для них важливіше - власна політична кар'єра чи доля України.

Поки не знайдеться український Гайдар, країна буде балансувати між життям і смертю. На радість Путіну.

Про дивіденди, отримані Володимиром Путіним в результаті анексії Криму

Єдине, що [Володимир Путін] хотів і отримав, так це високий рейтинг, заснований на імперській істериці і цинічній брехні агітпропу. Але це ненадовго. Скоро народ зрозуміє, що ціни зросли, а доходи ні. Звалювати все на Обаму довго не вийде.

Про Надію Савченко

У Надії Савченко вже немає сил стояти, і вона може померти....Я також розумію, що її смерть призведе до персональних санкцій проти Путіна, оскільки про звільнення Савченко його просили все - від Меркель до Порошенка.

Про Революції Гідності

Кривавого Майдану можна уникнути - для цього треба лише провести чесні вибори, припинити брехати по ТБ і скасувати цензуру. Тоді люди будуть вирішувати свої проблеми на виборчих дільницях, а не на майданах.

Про ознаки затяжної війни

Як я і припускав, Путін висловився проти миротворчих сил ООН на сході України, тим самим підтвердивши своє бажання воювати далі... Постачання зброї Україні неминучі, посилення санкцій теж.

Війна буде продовжена. Жах це все, звичайно.

Про Мінські домовленості

Мінськ-2 помер, не встигнувши народитися.

Мінські угоди Захарченко виконувати не збирається. Вогонь в районі Дебальцевого він припиняти не бажає, оголосив усю територію Донецької області зоною "ДНР". Кордон під контроль українських прикордонників віддавати не буде і територію "ДНР" вважає політично незалежною від України.

Чим швидше Україна зрозуміє, що "ДНР" - це її сектор Газа, тим буде краще.

Про неприємну правду про Україну

Україна - це найбільш корумпована країна Європи, вона навіть гірша в корупції, ніж Росія, на превеликий жаль.

Приватна власність не захищена, фондовий ринок відсутній, девальвація гривні більше 50%.

Тому, я вважаю, що після того, як закінчиться війна, потрібно зайнятися економічними реформами.

Про рецепти порятунку для української економіки

По-перше, потрібно різко скоротити державний апарат. По-друге, треба знизити податки. Доведеться затягувати паски, але треба це зробити. По-третє, потрібно буде підтримувати приватну ініціативу. Я маю на увазі і акціонування, приватизацію, та підтримку малого і середнього бізнесу.

Це абсолютно очевидно треба робити, інакше без робочих місць буде країна.

Про програш в інформвійні

Те, що Україна програла інформаційну війну - це факт. Але те, що ви не повинні з цього приводу сильно переживати - це теж факт. Ви ж не нацистська держава.

Про оновлення влади

У Тимошенко проблема. Вона харизматична, яскрава, можна навіть сказати, легендарна, з гарним смаком. Все чудово. Але у неї бекграунд. А мені здається, в українців є якийсь запит на оновлення.

Порошенко все-таки виглядає новішим.

У ніч з 27 на 28 лютого у центрі Москви вбито співголову партії "РПР-Парнас" опозиціонера Бориса Нємцова. Політик прогулювався зі супутницею Великим Москворецьким мостом, коли біля нього зупинився білий автомобіль, з якого вийшов чоловік і зробив чотири постріли в спину Нємцова. Він помер на місці. 1 березня Нємцов повинен був очолити акцію протесту - антикризовий марш «Весна».