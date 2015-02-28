Ярославський депутат: через Нємцова позбулися посад "впливові люди"

Про це розповів РИА Новости депутат муніципалітету Ярославля, заступник голови фракції КПРФ Антон Голіцин.

"Нємцов в якості депутата організував в Ярославлі кілька досить гучних антикорупційних розслідувань. Так сказати, багато кого він тут помацав за вим'я. Кілька чиновників і досить впливових людей своїх постів позбулися", - свідчить депутат муніципалітету Ярославля Антон Голіцин.

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За словами ярославського депутата, навряд чи хтось з них здатен організувати таке вбивство, але опрацьовувати ці версії слідчим органам все одно доведеться.

У той же час, упевнений він, "ніхто із ображених Нємцовим ярославців не здатний навіть близько на щось подібне". Але "відпрацьовувати ці версії слідству доведеться", - вважає він.

Депутат пов'язує це вбивство з іншою подією - наміченим на 1 березня антикризовим маршем опозиції. "Не вірю в Кремль, може, це зробили якісь професіонали або психи, але час вибрано ідеально - рівно добу (до маршу, - прим.). Не більше, не менше. Щоб було жорстке розгойдування. А далі можна чекати всього, що завгодно. Ця подія з розряду фатальних", - вважає депутат Голіцин.

У ніч суботу стало відомо, що Нємцов, в 1990-ті роки обіймав посаду першого віце-прем'єра РФ, був розстріляний в центрі Москви. МВС Росії повідомляє, що є свідки вбивства, подробиці не розкриваються. Порушено кримінальну справу про вбивство і незаконний обіг зброї.