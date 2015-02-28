Адвокат: мотивом вбивства Нємцова стала його політична діяльність
Політик Борис Нємцов звертався в правоохоронні органи з приводу погроз, які надходили йому в соцмережах.
Про це повідомив адвокат Вадим Прохоров, який представляв інтереси політика, пише РИА Новости.
"Погрози і різні провокації були постійно: унітаз на машину кидали, аміаком обливали, яйцями закидали.. Кілька місяців тому почали надходити погрози в соцмережах, про що ми зверталися в правоохоронні органи... Але, я думаю, навряд чи ті, хто це зробив, стали б попереджати", - сказав Прохоров.
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Говорячи про можливі версії вбивства адвокат заявив, що вони не лежать у фінансовій або особистій площині.
"Це точно не комерційні розбірки, комерцією він не займався. Особистих проблем теж не було. Я вважаю, що мотивом стала його політична діяльність", - вважає захисник.