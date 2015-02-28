Під посольством РФ у Києві через смерть Нємцова з'явилися перші квіти та свічки

03:59, 28 лютого 2015
Світ
847 0

У соцмережах закликали нести квіти до посольства РФ у Києві через смерть російського політика Бориса Нємцова.

REUTERS

Спочатку реація на такі заклики була переважно негативною, хоча були й слова співчуття.  Нині під посольством стали з'являтися перші квіти та свічки. 

Крім того у соцмережах закликають у суботу опівдні прийти на Майдан Незалежності вшанувати память Бориса Нємцова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter