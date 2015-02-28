Під посольством РФ у Києві через смерть Нємцова з'явилися перші квіти та свічки
03:59, 28 лютого 2015Світ
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У соцмережах закликали нести квіти до посольства РФ у Києві через смерть російського політика Бориса Нємцова.
REUTERS
Спочатку реація на такі заклики була переважно негативною, хоча були й слова співчуття. Нині під посольством стали з'являтися перші квіти та свічки.
Крім того у соцмережах закликають у суботу опівдні прийти на Майдан Незалежності вшанувати память Бориса Нємцова.
До російського посольства в Києві почали нести квіти і запалювати свічки. Росія повинна бачити вшанування свободи pic.twitter.com/Iisoaj4SXZ
— Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 28 Лютий 2015
Завтра на Майдане (в Киеве) к 12:00 собираются в память о Борисе
— Nikita Loniuk (@loniuk) 28 Лютий 2015
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