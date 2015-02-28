Під посольством РФ у Києві через смерть Нємцова з'явилися перші квіти та свічки

Спочатку реація на такі заклики була переважно негативною, хоча були й слова співчуття. Нині під посольством стали з'являтися перші квіти та свічки.

Крім того у соцмережах закликають у суботу опівдні прийти на Майдан Незалежності вшанувати память Бориса Нємцова.

До російського посольства в Києві почали нести квіти і запалювати свічки. Росія повинна бачити вшанування свободи pic.twitter.com/Iisoaj4SXZ — Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 28 Лютий 2015