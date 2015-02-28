Поліція обшукує квартиру Нємцова - ЗМІ

Слідчі планують вилучити всі документи і матеріали, у тому числі пов'язані з його бізнесом і політичною діяльністю, які можуть допомогти їм у розслідуванні вбивства, повідомляє Лента.ру.

Джерело в правоохоронних органах розповіло, що також буде досліджено жорсткий диск комп'ютера Нємцова. Найближчим часом можуть бути опитані сусіди загиблого з метою встановлення обставин останніх днів його життя.

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Раніше в столиці було оголошено план «Перехоплення». Поліція впізнала машину, на якій втекли вбивці Нємцова. Встановлено номерні знаки машини. Автомобіль оголошено у розшук.

Бориса Нємцова застрелели увечері 27 лютого в Москві. Невідомий або невідомі відкрили вогонь з пістолета.

Всього було зроблено шість пострілів, чотири з яких потрапили в спину політику. Нємцов від отриманих поранень помер на місці.