Нємцова поховають у Москві

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на колишнього прес-секретаря Нємцова і його друга Олександра Котюсова.

"Нємцов буде похований у Москві, на якому саме кладовищі, зараз вирішують родичі", - повідомив Котюсов з посиланням на дружину Нємцова Ірину Королеву.

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