Нємцова поховають у Москві
11:43, 28 лютого 2015Світ
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Борис Нємцов, який був убитий в ніч на 28 лютого, буде похований у Москві.
Нємцова поховають у Москві
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на колишнього прес-секретаря Нємцова і його друга Олександра Котюсова.
"Нємцов буде похований у Москві, на якому саме кладовищі, зараз вирішують родичі", - повідомив Котюсов з посиланням на дружину Нємцова Ірину Королеву.
Читайте такожБіографія Бориса Нємцова: вчений, який став яскравим політикомПолітик був убитий в Москві на Великому Москворецькому мості в ніч на 28 лютого. У нього вистрілили кілька разів із автомобіля. Чотири кулі влучили в спину Нємцова. Від поранень депутат помер на місці.
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