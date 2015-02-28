Мерія Москви заборонила замінити антикризовий марш на акцію пам'яті Нємцова

Про це повідомив «Російській службі новин» керівник департаменту регіональної безпеки Москви Олексій Майоров. Так він прокоментував намір організаторів мітингу, запланованого на 1 березня, провести замість нього ходу пам'яті Бориса Нємцова.

«Якщо організатори готові будуть якісь заходи пояснювати, вони офіційно повинні звернутися в уряд Москви. За законом сьогодні змінювати щось кардинально ми не можемо. Заявки подаються максимум за 15, мінімум за 10 днів. Остаточний погоджувальний захід закінчується за законом за 3 дня. У всякому разі, якщо щось буде, це буде не у форматі тих заходів, які передбачені законом 54 закону ФЗ. Поки нема про що говорити», - сказав він.

Читайте такожПєсков: Розслідування повинно прояснити роль супутниці НємцоваРаніше стало відомо, що організатори антикризового маршу, запланованого на 1 березня, вирішили скасувати його і провести траурну акцію у зв'язку з вбивством політика Бориса Нємцова. З цього приводу ведуться переговори з московською мерією.

Бориса Нємцова вбили цієї ночі в центрі столиці на Василівському узвозі. За даними СКР, вбивця не менше 7 разів вистрілив у 55-річного політика і зник з місця злочину. Від отриманих поранень опозиціонер помер на місці. У Москві відразу ввели план «Перехоплення». Відомо, що стріляв, зник на автомобілі білого кольору.

Офіційний представник МВС РФ Олена Алексєєва заявила, що глава відомства Володимир Колокольцев взяв справу про вбивство Нємцова під особистий контроль.