В Москву вводять внутрішні війська

У вантажівках молоді хлопці без особливої амуніції.

Можливо, влада Москви очікує великих масових заходів цими вихідними, які можуть виникнути у зв'язку з оголошеною лідерами російської опозиції траурної несанкціонованої акції, пов'язаної з убивством Бориса Нємцова.

Телеканал Дождь повідомляє, що у бік Кремля Пречистенською набережною рухалися кілька машин військової інспекції. Стоять вантажівки на Пресненському валу і Білоруській. «Довгі колони машин із солдатами, багато поліції, активно гальмують і перевіряють вантажні машини», - свідчать очевидці.

Така ж ситуація на Ярославському шосе, Кутузовському проспекті і Новому Арбаті - люди повідомляють, що у бік центру столиці йдуть колони МВС.