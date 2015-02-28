В Москву вводять внутрішні війська
12:28, 28 лютого 2015Світ
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Як повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на очевидців, що їхали о 02. 35 за московським часом по Горьковському Шосе в районі Балашихи, велика колона військових вантажівок (не менше 30 машин), рухалися в напрямку центру столиці.
Внутрішні війська РФ / Фото: reed.ru
У вантажівках молоді хлопці без особливої амуніції.
Можливо, влада Москви очікує великих масових заходів цими вихідними, які можуть виникнути у зв'язку з оголошеною лідерами російської опозиції траурної несанкціонованої акції, пов'язаної з убивством Бориса Нємцова.
Телеканал Дождь повідомляє, що у бік Кремля Пречистенською набережною рухалися кілька машин військової інспекції. Стоять вантажівки на Пресненському валу і Білоруській. «Довгі колони машин із солдатами, багато поліції, активно гальмують і перевіряють вантажні машини», - свідчать очевидці.
Така ж ситуація на Ярославському шосе, Кутузовському проспекті і Новому Арбаті - люди повідомляють, що у бік центру столиці йдуть колони МВС.
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