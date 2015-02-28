Слідчі підозрюють у вбивстві Нємцова Україну, лібералів та ісламістів, але не Путіна

Згідно з повідомленням на сайті Следсвенного комітету Російської Федерації, слідство розглядає кілька версій вбивства опозиційного політика.

"На сьогоднішній момент слідство розглядає кілька версій: вбивство як провокація для дестабілізації політичної обстановки в країні, і фігура Нємцова могла стати своєрідною сакральною жертвою для тих, хто не гребує ніякими методами для досягнення своїх політичних цілей. Ретельно відпрацьовується також і версія, пов'язана з ісламсько-екстремістським слідом. Справа в тому, що у слідства є відомості про те, що Нємцов отримував погрози у зв'язку з його позицією щодо розстрілу журналістів редакції журналу «Шарлі Ебдо» в Парижі. Крім того, перевіряється версія, пов'язана з внутрішньоукраїнськими подіями", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВ Москву вводять внутрішні військаТакож розглядаються "версії, пов'язані з комерційною діяльністю Нємцова і особистою неприязню до нього, а також і інші побутові версії".

Невдоволення влади опозиційною політичною діяльністю вбитого серед названих версій немає.

Також в СК РФ підкреслили, що злочин було ретельно сплановано

"Організатори і виконавці цього злочину знали про передбачуваний маршрут (Нємцова - ред)", - йдеться в повідомленні.