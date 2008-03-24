Путін розпорядився допомогти косовським сербам
14:01, 24 березня 2008Світ
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"Без політичного забарвлення..."
Президент Росії Володимир Путін розпорядився надати гуманітарну допомогу населенню сербських анклавів усередині Косово.
"Коли йдеться про політичні питання - це одна сторона проблеми, інша сторона - гуманітарні. Якщо ми дивимося на проблеми гуманітарного характеру, ми повинні виходити з того, що населення анклава має почуватися нормально незалежно від національної приналежності", - сказав глава держави на нараді з членами уряду, передає ІТАР-ТАРС.
"Якщо потрібна гуманітарна допомога, давайте це зробимо, але без політичного забарвлення", - наголосив В.Путін. Він доручив "голові уряду пропрацювати це питання".
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