Путін розпорядився допомогти косовським сербам

Президент Росії Володимир Путін розпорядився надати гуманітарну допомогу населенню сербських анклавів усередині Косово.

"Коли йдеться про політичні питання - це одна сторона проблеми, інша сторона - гуманітарні. Якщо ми дивимося на проблеми гуманітарного характеру, ми повинні виходити з того, що населення анклава має почуватися нормально незалежно від національної приналежності", - сказав глава держави на нараді з членами уряду, передає ІТАР-ТАРС.

"Якщо потрібна гуманітарна допомога, давайте це зробимо, але без політичного забарвлення", - наголосив В.Путін. Він доручив "голові уряду пропрацювати це питання".

Прайм-ТАСС