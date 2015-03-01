Вдова Литвиненка: вбивство Нємцова - як дежавю

Марина Литвиненко, вдова отруєного в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, заявила в інтерв'ю BBC, що вбивство в Москві одного з лідерів російської опозиції Бориса Нємцова було для неї жахливою новиною.

"Для мене це було як дежавю", - сказала вона.

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За словами Марини Литвиненко, організатори цього злочину посилають сигнал суспільству: "Будь-хто, хто спробує щось сказати проти нас, буде убитий".

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого в Москві під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці.

В інтерв`ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін ”замовить” його за опозиційні висловлювання.

Вбивство Нємцова відбулося за день до опозиційного маршу ”Весна”, запланованого на 1 березня.

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Лідери країн ЄС і США засудили вбивство Нємцова і заявили, що очікують від РФ повного і прозорого розслідування його загибелі. Як заявив держсекретар США Джон Керрі, загибель Нємцова позначиться на Росії та світі.

У Росії провину за смерть Нємцова представники громадськості та опозиціонери покладають саме на президента Путіна.