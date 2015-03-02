В Естонії на виборах перемогла партія влади, проросійська опозиція йде другою

За правлячу нині партію віддали свої голоси понад 27% виборців, повідомляє Радіо Свобода.

Опозиційна Центристська партія Естонії на другому місці із понад 24% голосів. Замикає трійку лідерів Соціал-демократична партія, яка входить до нинішньої коаліції. За цю політичну силу проголосували понад 15% естонців.

Читайте такожВ Естонії стартували парламентські вибориЯк очікується, нинішній парламентській більшості Естонії (Партія реформ і Соціал-демократична партія) необхідна підтримка ще однієї партії для формування стабільного уряду. Однак учасники коаліції не хочуть бачити у більшості Центристську партію. Саме ця партія у 2004 році підписала угоду про співпрацю з «Єдиною Росією». За центристів голосують близько 70% російськомовного населення Естонії.