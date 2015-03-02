Слідчі побачили багато спільного між вбивствами Нємцова та журналістки Політковської - ЗМІ

Російські слідчі вже знайшли багато спільного між вбивствами журналістки Анни Політковської та російського опозиційного політика Бориса Нємцова, пише Коммерсантъ.

Слідчі стверджують, що Нємцова, як і Політковську вбили під певні дати: марш опозиції, запланований на 1 березня, і день народження президента РФ Володимира Путіна 7 жовтня 2006 року відповідно.

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Крім того, учасники розслідування відзначають, що за Нємцовим так само, як у свій час за Політковською, довго стежили, поки вони не опинилися у придатних для нападу місцях. У випадку з політиком Нємцовим не виключено, що умовою замовника було саме вбивство, вчинене з видом на Кремль.

Правда, кваліфікували злочини по-різному. Якщо вбивство Політковської, за версією слідства, було вбивством особи у зв'язку із здійсненням нею службової діяльності, організованим за наймом, то у справі, яку зараз розслідує головне слідче управління СКР у зв'язку зі стріляниною на Москворецькому мосту, службової чи громадської діяльності не виявилося зовсім, але його замовний характер слідство визнало відразу.