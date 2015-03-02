У Франції з музею замку Фонтенбло за 7 хвилин викрали 15 експонатів

13:56, 02 березня 2015
Світ
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Не менше 15 творів мистецтва викрадені з Китайського музею французького замку Фонтенбло.

REUTERS

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт міністерства культури Франції.

За даними відомства, крадіжка сталася в одній з найбільш охоронюваних частин замку, де встановлена сигналізація і системи спостереження.

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Згідно з повідомленням, судячи з усього, викрадачі точно знали, що шукати, так як вся операція зайняла у них не більше семи хвилин.

Зазначається, що серед викрадених експонатів, зокрема, корона короля Сіаму, подарована імператору Наполеону III.

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