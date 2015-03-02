У Росії думають заборонити боржникам одружуватися
17:22, 02 березня 2015Світ
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У Федеральній службі судових приставів не заперечують ймовірності заборони одруження для боржників.
В РФ хочуть ввести заборону на одруження / flickr.com/photos/liveartstudios
Про це повідомив її директор Артур Парфенчиков, передають РИА Новости.
"Виходячи із зарубіжної практики, можна обмежувати людину в одруженні до того, як вона сплатить всі штрафи і податки. А чому ні? Бажання швидше одружитися може бути на один два дні відстрочено, якщо громадянин не дотримується зобов'язання в суспільстві, в державі", - заявив він.
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Парфенчиков розповів також, що всі свої заборгованості громадяни РФ можуть перевірити на сайті ФССП та оплатити цю заборгованість з допомогою електронного грошового переказу.
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