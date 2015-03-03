Президент Європарламенту вимагає від РФ пояснень заборони на в'їзд

Про це йдеться в його заяві, передає "ЄвроПравда". "Неодноразові та необгрунтовані відмови у в'їзді на територію Росії окремих парламентаріїв, про що свідчить останній випадок з євродепутатом Сандрою Калнієте, є серйозною образою для відносин ЄС і Росії і роботи демократичних інститутів", - зазначив він.

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"Обмеження на поїздки в Росію окремим європейцям застосовуються без найменшого пояснення або попередження про те, на кого вони поширюються", - йдеться в заяві Мартіна Шульца.

"Це дуже контрастує з тим образом, який ЄС ввів обмеження на поїздки російських громадян", - підкреслив президент Європарламенту.

"Останній випадок з пані Калнієте, якій був заборонений в'їзд для участі в похороні Бориса Нємцова, є подвійно серйозним, тому що в той час, коли лунають заклики до стриманості і доброї волі, російська влада продовжує натискати всі кнопки, які ведуть в протилежну сторону від деескалації", - підкреслив Мартін Шульц.

Нагадаємо, колишньому міністру закордонних справ Латвії, депутату Європарламенту Сандрі Калнієте, що прибула в Москву на похорони політика Бориса Нємцова, відмовили у в'їзді в Росію.