Басманний суд Москви відмовив Мустафі Джемілєву у в'їзді в Крим

Як повідомляє Крим. Реалії з посиланням на ТАСС, суд відмовився призупинити рішення про заборону Федеральної міграційної служби на в'їзд в Росію Мустафі Джемілєву. Як зазначається в ухвалі суду, «виконання даного рішення Федеральної міграційної служби не ускладнить виконання рішення суду».

Суд відмовив захисту також у витребуванні з міграційної служби самої постанови Федеральної міграційної служби про заборону в'їзду Джемілєва на територію Росії.

«Таке рішення суд мотивував поясненнями представників ФМС, які заявили в суді, що відомство не виносило даної постанови й не має її. Крім того, відповідачі уточнили, що подібні рішення не входять до компетенції Федеральної міграційної служби, оскільки приймаються з метою забезпечення безпеки або громадського порядку», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожДжемілєв подав на Росію позов до ЄСПЛ

«Ми не володіємо інформацією про ініціатора обмеження на в'їзд, але припускаємо, що це органи, які відповідають за безпеку на території держави», – заявили представники міграційної служби.

Перше засідання за позовом лідера кримських татар Мустафи Джемілєва до ФМС Росії щодо оскарження рішення про заборону на в'їзд до Криму мало відбутися в Москві 22 січня, однак у зв'язку із хворобою судді слухання справи було перенесено на 12 лютого.

Сам Мустафа Джемілєв не вірить, що виграє суд, однак переконаний, що навіть програна справа допоможе йому в боротьбі за повернення в Крим.

Джемілєву оголосили заборону на в'їзд до анексованого Росією півостріва в травні 2014 року.