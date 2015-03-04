МЗС Латвії: В ООН задоволені становищем російськомовних негромадян у країні

Про це повідомив глава латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс за підсумками зустрічі з верховним комісаром ООН з прав людини Зейдом Раад аль-Хусейном, повідомляє MixNews.

"Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн зазначив, що задоволений становищем нацменшин і негромадян у Латвії", - сказав латвійський міністр.

Рінкевичс також зазначив, що з верховним комісаром ООН обговорювалося питання захисту прав кримських татар.

Раніше уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов заявив, що ЄС не заслуговує на статус одного зі світових "маяків" демократії, оскільки країни Балтії порушують права російськомовного населення.

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В даний час статус негромадян у Латвії мають близько 15 відсотків населення, більшість з них - російськомовні.

У республіці діють десятки російських шкіл, де латиська та російська мови використовуються приблизно порівну. У найближчі чотири роки влада республіки планує перевести всі загальноосвітні заклади на державну мову навчання.