Дводумство: в Росії вважають провокацією перебування кораблів НАТО в Чорному морі, але не навчання в Криму

Офіційному представнику МЗС РФ Олександру Лукашевичу не сподобався захід у Чорне море шести кораблів США.

Дипломат зазначив, що будь-яке військове присутність поблизу "зони регіонального конфлікту" "це завжди дуже небезпечний маневр, який цілком може призвести до неприємних наслідків", цитує Лукашевича РИА Новости.

Читайте такожКораблі НАТО проведуть навчання в Чорному моріВ той же час, більш 2000 російських військовослужбовців беруть участь у «масштабних» протиповітряних навчаннях на півдні Росії, а також в окупованих регіонах України і Грузії, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на військових Південного військового округу.

Довідка. Дводумство - термін з антиутопії Джорджа Оруелла "1984", який позначає здатність дотримуватися одночасно двох протилежних точок зору, стверджувати взаємозаперечні тези.