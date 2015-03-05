В аеропорту Нью-Йорка при зльоті літак вдарився носовою частиною об землю
19:27, 05 березня 2015Світ
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У нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардіа в четвер пасажирський літак американської авіакомпанії Delta викотився за межі злітно-посадкової смуги і вдарився носовою частиною об землю.
REUTERS
Як повідомили авіаційна влада, за попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав, передає ТАСС.
Літак McDonnell Douglas MD-80, на борту якого перебувало близько 130 пасажирів, прилетів до Нью-Йорка з Атланти, штат Джорджія. Причиною інциденту могли стати складні погодні умови: у мегаполісі протягом кількох годин йшов сильний сніг. В даний час проводиться технічний огляд авіалайнера. За попередніми даними, у літака зламана передня стійка шасі і пошкоджені крила.
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Пасажири лайнера були евакуйовані. Федеральне авіаційне управління США прийняло рішення тимчасово закрити аеропорт.
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