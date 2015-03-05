Бойовики "Боко Харам" розстріляли нігерійське селище

Нападники відкрили вогонь по сільських хатах приблизно о 5.30 ранку за місцевим часом, повідомили Рейтер цивільні і військові джерела. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Про напад стало відомо досить пізно через те, що селище Нджаба, знаходиться в глухій місцевості, повідомлення з якого ускладнені.

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Очевидці розповіли агентству Франс-прес, що серед загиблих багато дітей.