Бойовики "Боко Харам" розстріляли нігерійське селище
20:52, 05 березня 2015Світ
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Не менше 45 людей стали жертвами бойовиків, імовірно ісламістського руху "Боко харам", які атакували селище на північному сході Нігерії.
Reuters
Нападники відкрили вогонь по сільських хатах приблизно о 5.30 ранку за місцевим часом, повідомили Рейтер цивільні і військові джерела. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Про напад стало відомо досить пізно через те, що селище Нджаба, знаходиться в глухій місцевості, повідомлення з якого ускладнені.
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Очевидці розповіли агентству Франс-прес, що серед загиблих багато дітей.
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