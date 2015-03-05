Снігопад у Вашингтоні розпустив на "канікули" співробітників держструктур і скасував сотні рейсів (фото)

Також скасовано сотні авіарейсів в аеропортах, повідомляють РИА Новости.

Кадрове управління адміністрації США повідомило про офіційне закриття всіх федеральних структур через погодні умови. Разом з цим через снігопад скасовано регулярні брифінги для журналістів у Білому домі і Держдепартаменті, а також в Міжнародному валютному фонді. Те ж відбулося і з традиційною прес-конференцією лідера демократичної фракції в палаті представників конгресу Ненсі Пелосі.

Сам конгрес США пішов "на довгі вихідні" ще в середу. Як зауважили у зв'язку з цим журналісти, ніщо не об'єднує американських законодавців так, як прогноз про снігопад.

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Як відзначає газета The Washington Post, в столичному регіоні скасовано понад 800 авіарейсів. Найбільш серйозна ситуація склалася в розташованому ближче за всіх до міської межі Національному аеропорту імені Рейгана, де скасовано близько 430 рейсів.

Між тим, за повідомленням міського транспортного управління, столичне метро поки працює без затримок. Причому це стосується не тільки підземних, але і наземних ліній, що з'єднують столицю з передмістями. Автобуси їздять тільки по великих вулицях, оскільки в інших місцях проїзд ускладнений.

За прогнозами синоптиків, снігопад триватиме до пізнього вечора. Очікується, що за день випаде до 20 см опадів.