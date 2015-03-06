ЄС планує протистояти пропаганді російською мовою
Євросоюз працює над відповіддю на пропаганду російською мовою як в ЄС і країнах східного партнерства, так і в самій Росії.
Про це заявила в п'ятницю глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє РИА Новости.
"Ми працюємо над стратегічною комунікацією, щоб протистояти пропаганді російською мовою не тільки в регіоні східного партнерства або в Росії, але і в ЄС, тому що у нас велике російськомовне співтовариство не тільки на сході ЄС, але і в інших країнах", - сказала Могеріні, виступаючи на міжпарламентській конференції в Ризі.
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Як повідомляв УНІАН, в ЄС пропонувалося створити в інтернеті платформу, на якій би подавалася інформація про брехні та маніпуляціях і пропаганді, пропонувалося надавати підтримку ініціативам зі створення телеканалів, мережевих порталів, радіостанцій та друкованих ЗМІ російською мовою, заохочувати обмін продукцією всередині ЄС, пропонувати продукцію чинним російським ЗМІ.
Раніше Великобританія, Данія, Естонія і Литва закликали Єврокомісію створити канали інформаційного опору російській пропаганді.