Водолази намагаються дістатися всередину затонулого „Нафтогазу-67”

Водолази продовжують спроби дістатися всередину корпусу затонулого в Південно-Китайському морі судна „Нафтогаз-67”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Також повідомляється, що сьогодні, 25 березня ц.р., під головуванням Директора департаменту з морських справ уряду Спеціального автономного району (САР) Сянган (Гонконг) Роджера ТАПЕРА пройшла нарада представників служб, задіяних у рятувальних роботах.

Учасники наради, на яку було запрошено також капітана судна „Нафтогаз-67” Юрія КУЛЕМЕСІНА, обговорили можливі шляхи продовження рятувально-пошукових робіт.

О 13:00 до Гонконгу прибула група експертів з України на чолі з першим заступником міністра транспорту та зв’язку України Василем ШЕВЧЕНКОМ.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На судні “Нафтогаз-67” знаходилися 25 осіб: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі.

Доля 18 членів екіпажу судна “Нафтогаз-67” залишається невідомою.