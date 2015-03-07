У ФСБ Росії заявили про затримання двох підозрюваних у вбивстві Нємцова

Директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортников заявив про затримання двох підозрюваних у справі про вбивство Бориса Нємцова.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», сьогодні в ефірі Першого каналу Бортников сказав: «В результаті проведеної роботи сьогодні затримано двох підозрюваних у скоєнні цього злочину - це Кубашев Анзор і Дадаєв Заур, про що поінформовано главу держави».

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Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили пізно ввечері 27 лютого в центрі Москви. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

3 березня Немцова поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві.