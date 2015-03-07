У ФСБ Росії заявили про затримання двох підозрюваних у вбивстві Нємцова
11:34, 07 березня 2015Світ
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Нємцова застрелили пізно увечері 27 лютого в центрі Москви
REUTERS
Директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортников заявив про затримання двох підозрюваних у справі про вбивство Бориса Нємцова.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», сьогодні в ефірі Першого каналу Бортников сказав: «В результаті проведеної роботи сьогодні затримано двох підозрюваних у скоєнні цього злочину - це Кубашев Анзор і Дадаєв Заур, про що поінформовано главу держави».
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Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили пізно ввечері 27 лютого в центрі Москви. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.
3 березня Немцова поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві.
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