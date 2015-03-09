Яшин назвав версію про "ісламський слід" у вбивстві Нємцова "маячнею"

Ця офіційна версія слідства не витримує ніякої критики, вона зручна владі, і "при цьому важливо розуміти, що вона повністю виводить з-під удару Путіна", написав політик на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожУ НАТО заявили, що вбивство Нємцова пов'язано з подіями на сході УкраїниЗа його словами, Борис Нємцов був абсолютно терпимою в релігійному плані людиною. Коментуючи події з нападом на редакцію французького журналу Charlie Hebdo, Борис Нємцов критикував бойовиків, але не іслам, зазначив Ілля Яшин. На його думку, реальні замовники злочину, швидше за все, знайдені не будуть.

Яу повідомляв УНІАН, Басманний суд Москви 8 березня ухвалив рішення про арешт п’яти підозрюваних у справі про вбивство Бориса Нємцова. Зокрема, до 28 квітня заарештовано Заура Дадаєва, який, за словами судді, визнав провину у вбивстві. Інших підозрюваних − до 7 і 8 травня. Російські ЗМІ повідомили, що Заур Дадаєв зізнався, що скоїв злочин з релігійних міркувань – через негативні висловлювання політика на адресу мусульман. Ця інформація відповідає одній із трьох версій злочину, про які заявляло слідство з перших днів після вбивства – "ісламсько-екстремістський слід".