Суд заарештував всіх підозрюваних у справі про вбивство Нємцова

Зокрема, Зауру Дадаєву і Анзору Губашеву пред'явили звинувачення у вбивстві і арештували до 28 квітня. Також суд помістив під варту ще трьох фігурантів: Шагіда Губашева - до 7 травня, Тамерлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва - до 8 травня, передає "Дощ".

Читайте такожНазвані прізвища всіх підозрюваних у вбивстві Нємцова (фото)Достовірних даних про стан їх здоров'я, які перешкоджали б їх утриманню в СІЗО, захистом не надано, сказав суддя.

Раніше сьогодні суд арештував заступника командира батальйону "Північ" МВС Чечні Заура Дадаєва, який визнав свою провину.

Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий увечері 27 лютого на Великому Москворецьком мосту в центрі Москви. За фактом вбивства порушено кримінальну справу за двома статтями КК РФ - "вбивство" і "незаконний обіг зброї".