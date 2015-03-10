У Польщі розкритикували Швейцарію за продаж РФ високотехнологічної тканини військового призначення

Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина вважає вартим засудження продаж Швейцарією Російській Федерації матеріалів, які полегшують російську агресію проти України.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він сказав сьогодні в ефірі польського Radio Zet.

"Це треба засуджувати, та медіа відзначають, що продаж таких товарів полегшують російську агресію", - cказав він, коментуючи продаж високотехнологічної тканини, яка може використовуватися у військових цілях.

Схетина відзначив, що цю тему треба порушувати публічно та критикувати таку поведінку.

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Як повідомляв УНІАН, ЗМІ повідомили, що Швейцарія поставила Росії високотехнологічну тканину військового призначення.

Як заявив 8 березня офіційний представник швейцарського федерального Департаменту економіки (Seco), експорт матеріалу дозволено, адже угоду на його поставку уклали ще до 27 серпня 2014 року. Того дня Швейцарія підтримала санкції ЄС проти Росії.

Йдеться про контракт на поставку тканини, що захищає від розпізнання за допомогою радарів та детекторів інфрачервоного випромінювання, яку можна використати для виготовлення маскувальних сіток чи спеціальної уніформи, повідомляє AFP.

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Водночас прес-секретар Seco заявив, що замовником виступив російський підприємець, бізнес якого має цивільний характер. Надати інформацію про постачальників він відмовився.

За даними швейцарських ЗМІ, сума угод становить 91 млн швейцарських франків (близько 85 млн євро). Поставка відбулася у два етапи: 16 жовтня та 12 грудня 2014 року, йдеться у повідомленні AFP.