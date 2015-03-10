США стривожені скороченням витрат на оборону в Європі - BBC

Саманта Пауер попереджає, що скорочення витрат на оборону в багатьох європейських країнах може мати небезпечні наслідки.

Постійний представник США в ООН закликала Європу збільшити ці витрати, повідомляє BBC Україна.

Дипломат вказала, що вона прилетіла до Брюсселя, аби заохотити лідерів країн НАТО витрачати на оборону 2% ВВП, як вони раніше забов'язались.

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Пані Пауер сказала, що у "більшості випадків" витрати на оборону в Європі скорочуються, попри зростання загроз.

"Йдеться не про одну країну, йдеться про дещо більше - колективний виклик, з яким ми зараз зіткнулися", - сказала пані Пауер на BBC Radio.

За словами пані Пауер, європейські країни мають збільшити свої зобов'язання перед миротворчими операціями ООН.

"Ми бачимо дуже велику кількість загроз...Однак ми досі не бачили, щоб європейські витрати на оборону досягли рівня 2% ВВП", - сказала пані Пауер у радіопрограмі BBC.

За словами пані Пауер, Велика Британія - одна з небагатьох країн, яка відповідає цим цілям.

Уряд Британії забов'язався витрачати 2% ВВП на оборону до кінця каденції цього парламенту, однак наразі не зрозуміло, чи це буле продовжено.

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У понеділок Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) заявив, що витрати на оборону в країні неминуче впадуть нижче рівня 2% ВВП.

За прогнозами аналітичного центру, до 2020 року до 30 тисяч військовослужбовців можуть втратити свої робочі місця, незалежно від результатів загальних виборів.

Раніше керівник армії США Раймонд Одієрно висловив занепокоєння щодо наслідків скорочення витрат на британську армію.