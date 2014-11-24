Скорочення витрат на оборону НАТО було для Росії сигналом

Таку заяву зробив голова Парламентської асамблеї (ПА) НАТО Г’ю Бейлі, передає радіо "Свобода". Виступаючи перед представниками ПА НАТО на сесії в Гаазі, він заявив, що "Росія намагається силою встановити новий правопорядок, порушуючи суверенні права своїх сусідів і принципи, на яких тримається міжнародна система".

Як очікується, сьогодні у Гаазі країни НАТО мають висловитися щодо посилення підтримки України і зайняти тверду позицію щодо Росії напередодні "дуже важкої зими", повідомляє прес-служба ПА НАТО.

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У проекті резолюції, ухваленої комітетом асамблеї з цивільного виміру безпеки, уряди країн-союзниць НАТО наполегливо рекомендують розглянути нову політичну, економічну, матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти Україні захистити свою територію і побудувати сильну й відповідальну державу.

Резолюція, яку, як очікується, ухвалять на сьогоднішньому засіданні в Гаазі, буде містити заклик продовжувати режим санкцій проти Росії, доки вона діє за рамками міжнародного права. Ці заходи, йдеться у проекті резолюції, мають допомогти повернути всі незаконно захоплені Росією території.