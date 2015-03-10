Президент Бразилії посилила покарання за вбивства жінок

Президент Бразилії Ділма Руссефф підписала закон, що встановлює більш жорстокі покарання за вбивства жінок та дівчат. Про це у вівторок, 10 березня, повідомляє Дождь з посиланням на BBC.

Тепер вбивство жінки, пов'язане з домашнім насильством, буде каратися в Бразилії позбавленням волі строком від 12 до 30 років. Закон також передбачає більш тривалі, ніж раніше, терміни тюремного ув'язнення за вбивство вагітної жінки, недавно народившої жінки, дівчат до 14 років і жінки, старшої 60 років.

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Новий закон також вносить зміни в бразильський Кримінальний кодекс і вводить поняття femicide (феміцид), що означає вбивство жінки як злочин, пов'язаний з насильством в сім'ї, зневагою або дискримінацією щодо жінок.

За словами президента Бразилії, щодня в країні вбивають 15 жінок. Руссефф підкреслила, що новий закон є частиною політики «нульової толерантності» до вбивств жінок і посилає жінкам чіткий сигнал, що держава буде захищати їх.

Як зазначає BBC, подібні закони були прийняті і в інших країнах Латинської Америки, серед яких Сальвадор, що має найвищий показник по вбивств жінок у всьому світі.