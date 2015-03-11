Позбавляти Україну права на зброю аморально – голова комітету Сенату США

Канцлер Німеччини нібито навела президенту США вагомі аргументи, чому варто продовжувати дипломатичні зусилля щодо розв'язання збройного конфлікту на Донбасі, йдеться в сюжеті ТСН.

Американцям категорично не подобається ситуація з витоком інформації від німецького посла. На цьому наголошують у сенатському комітеті США з міжнародних відносин.

Представники Білого дому зазначили, що питання постачання зброї все ще на столі і рішення буде ухвалено впродовж наступних кількох днів.

Своєю чергою, голова комітету з міжнародних відносин Боб Коркер вважає цілком імовірним проведення ще одного раунду мінських переговорів. Які, проте, він вважає неефективними.

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"Я думаю, що будуть іще треті мінські перемови, і вони закінчаться невдало. Ми знову даємо нелетальну зброю – половину від того, що прибуває. У це неможливо повірити. Ми, велика нація, але все, що можемо їм дати – це ця мала частка нелетальної зброї. І знову не дозволяємо їм захистити себе від ракет, що прилітають із того боку. Не давати їм летальної зброї, як на мене, аморально з боку нашої країни", - заявив голова комітету з міжнародних відносин Боб Коркер.