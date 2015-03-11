Нова газета: У Росії існує "розстрільний список" опозиціонерів, а вбивця - не Дадаєв

Ще в середині минулого тижня Путіну повідомили про все, що до того часу стало відомо правоохоронним органам, про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова, пише Новая газета.

""розстрільний список", в який включені крім Бориса Нємцова, Олексій Венедиктов, Михайло Ходорковський і Собчак. Що, скоріше за все, по кожному з фігурантів цього списку працює не одна група, а, як прийнято у кілерів з Чечні, мінімум дві - так званий тендер", - пише видання.

За даними автора статті, президенту Росії були названі імена деяких виконавців та прізвище організатора вбивства, і це - зовсім не Дадаєв. Імовірний організатор вбивства Нємцова майор Руслан.

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"Його прізвище відоме президенту, і саме його допитували в Грозному в понеділок, не допустивши витоки в пресу, але натякнувши, що близький родич Руслана - високопоставлений чеченський силовик. Це прізвище відомо і нам, але ми не будемо його називати, пам'ятаючи про презумпцію невинності. І взагалі - прізвище відомо вже десяткам, якщо не сотням, співробітників МВС, ФСБ і СК", - йдеться у матеріалі.

Російське видання запевняє, що Руслан колись служив у батальйоні "Північ" і також був неодноразово нагороджений. Зауважимо, у виконанні вбивства Нємцова підозрюються колишній заступник командира батальйону ВВ МВС РФ "Північ" Заур Дадаєв і колишній боєць цього ж підрозділу Беслан Шаванов.