США попросили В'єтнам припинити допомагати російським бомбардувальникам

США направили В'єтнаму запит з проханням припинити надавати російським бомбардувальникам-носіям ядерної зброї для дозаправки військову базу Камрань.

Про це в середу, 11 березня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника Держдепартаменту США, передає Дождь.

За даними агентства, Вашингтон захотів від влади В'єтнаму гарантій, що Росія не зможе використовувати доступ до бухти Камрань для діяльності, яка може посилити напруженість у регіоні.

Глава Тихоокеанського командування Сухопутних військ США генерал Вінсент Брукс у бесіді з Reuters розповів, що російські бомбардувальники «здійснювали провокаційні польоти» у цьому регіоні. Літаки були помічені, зокрема, в тому числі, навколо території тихоокеанського острова Гуам - там знаходиться велика американська авіабаза.

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За словами генерала, російські бомбардувальники, помічені біля Гуаму, дозаправляються за допомогою російських літаків-заправників, які вилітають з бухти Камрань. Брукс також зазначив, що всі польоти були помічені після приєднання Криму до Росії, яке відбулося в березні 2014 року.

Коли саме були помічені польоти, скільки їх було, а також які саме літаки брали в цьому участь, генерал не уточнив. Влада В'єтнаму на вимогу США поки не реагувала.

Довідка. Військова база Камрань знаходиться на березі Південно-Китайського моря, в бухті Камрань. За часів В'єтнамської війни ця база знаходилася на території Південного В'єтнаму і була великою тиловою базою США.

У 1972 році США передали всі військові об'єкти у Камрані південнов'єтнамській армії. На початку квітня 1975 року місто було взято північнов'єтнамською армією.

У листопаді 2013 року пройшли переговори президента Росії Володимира Путіна та президента В'єтнаму Чионг Тан Шанга, в ході яких було підписано угоду про створення спільної бази в Камрані для обслуговування і ремонту підводних човнів.