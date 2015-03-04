Російські бомбардувальники порушили авіасполучення в Ірландії

Через вторгнення двохросійських бомбардувальників Ту-95 в зону контролю ірландських авіадиспетчерів, управлінню авіації Ірландії довелося внести зміни до графіку руху комерційних літаків.

Про це пише The Irish Examiner, передає Українська правда.

За даними видання, 18 лютого маршрут бомбардувальників Ту-95, які перебували на відстані всього 40 км від берега, перетинався з головними повітряними шляхами цивільної авіації, у тому числі рейсів з Північної Америки.

Було затримано виліт одного літака з Дубліна, курс іншого пасажирського літака довелося змінювати безпосередньо в повітрі, щоб він не зіткнувся з російськими літаками.

Управління авіації Ірландії (УАІ) визнало, що 18 лютого російські бомбардувальники, пролітаючи на висоті 8200 м поблизу узбережжя, створили проблеми для цивільної авіації.

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Перше вторгнення російських літаків у повітряний простір Ірландії було у 88 км від узбережжя. Друге - набагато ближче, всього в 19 км від межі повітряного простору.

В обох випадках бомбардувальники вирушили в бік британського повітряного простору, де вони були перехоплені винищувачами НАТО.

Російські літаки летіли з вимкненими транспондерами. Якщо транспондери увімкнено, вони повідомляють авіадиспетчерам про тип повітряного судна, його висоту, місцезнаходження та ін

Раніше посол РФ у Великобританії заявив, що польоти російських Ту-95 біля берегів Британії продовжаться.